Салехард, 9 июня, 2022, 08:26 — ИА Регнум. На Ямале размер стипендий для юных дарований увеличится в пять раз. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

ИА REGNUM Дети-иллюстраторы

Размер стипендий для одаренных детей вырастет с одной до пяти тысяч рублей. Решение вступит в силу с 1 января 2023 года. Выплата назначается один раз в год, стипендия выплачивается ежемесячно. Теперь годовой доход талантливого ямальского ребёнка вырастет с 12 000 до 60 000 рублей.

Отмечается, что на Ямале ежегодно присуждаются стипендии 30 отличившимся воспитанникам детских школ искусств, участникам творческих формирований. Все стипендиаты — призёры и лауреаты международных, всероссийских и окружных конкурсов и фестивалей.