Уфа, 9 июня, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Полный запрет на продажу алкоголя намерены ввести на территории двух сел в Башкирии. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Нет алкоголю!

Сообщается, что в июне депутаты госсобрания Башкирии намерены принять законы о полном запрете продажи алкоголя в селах Якутово и Якшимбетово Куюргазинского района.

«Законопроекты были внесены в парламент Советом Куюргазинского района республики. Но изначально решение о введении «сухого закона» принималось непосредственно в селах — большинством голосов на общем сходе граждан. Жители считают, что запрет на продажу алкоголя позволит снизить объем его потребления и, как следствие, сократить уровень смертности, увеличить продолжительность жизни, улучшить демографическую ситуацию в целом», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что законопроект получил положительное заключение правительства Башкирии.

«У граждан есть право запретить продажу алкоголя на своей территории. Но при этом нужно понимать, что сам по себе «сухой закон» не панацея и не решение всех проблем. Это только один шаг на пути к формированию здорового образа жизни. Для того, чтобы употребление алкоголя перестало быть нормой повседневной жизни, нужна здоровая альтернатива: различные формы культурного досуга, праздники, интересные мероприятия», — пояснил Толкачев, отметив, что подобные инициативы возникают и в других селах региона.