Пермь, , 08:25 — REGNUM В Перми суд повторно оштрафовал экс-депутата Законодательного собрания Константина Окунева за дискредитацию российской армии, сообщает rifey.ru.

Суд

Размер штрафа составил 50 тыс. рублей. Адвокаты политика заявили о намерении обжаловать судебное решение.

Стоит отметить, в конце мая Окунева привлекли к административной ответственности. Его оштрафовали на 31 тыс. рублей за неуважение к власти, затем на 35 тыс. рублей — за дискредитацию армии.

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