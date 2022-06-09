Белгород, 9 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Посёлок Хотмыжск Борисовского района Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом 9 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

«Сегодня со стороны Украины был обстрелян посёлок Хотмыжск Грайворонского горокруга. Главное, никто из мирных жителей не пострадал», — написал он в своем сообщении.

Кроме того, Гладков уточнил, что в результате обстрела в трех домовладениях были выбиты окна, а также повреждены крыши и заборы. Также губернатор Белгородской области указал, что в данный момент на месте происшествия работает оперативная группа, которая продолжает подомовой обход территории.

«Постараемся завтра начать восстановительные работы», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин назначил на должность первого заместителя руководителя своей администрации Александра Костомарова, ранее работавшего в России.