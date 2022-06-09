Москва, 9 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. По итогам дня 8 июня баррель нефти марки Brent подорожал на 2,53%, до $123,82, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Bureau of Safetyand Environmental Enforcement Добыча нефти

Как только покупатели прошли сопротивление $121, цена ускорилась до $124,36. На бычьем техническом факторе рынок проигнорировал увеличение запасов нефти в США.

Запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 2 млн баррелей (прогноз был — 2,9 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 0,8 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов выросли на 2,6 млн баррелей.

Участники рынка покупают фьючерсы на нефть на ожиданиях восстановления спроса в Китае на фоне ослабления карантина, готовящейся забастовке в Норвегии, а также снижения добычи в России из-за санкций.

Норвежские нефтяники планируют с 12 июня объявить забастовку из-за зарплаты, что поставит под угрозу остановки части мощностей по добыче нефти.

Члены профсоюзов Industrial Energi и Lederne намерены начать забастовку на 10 стационарных морских буровых платформах.

Страна добывает порядка 3 млн баррелей нефти в год. Большая часть нефти поступает на экспорт. Остановка добычи вызовет ралли цен на рынке.

Сегодня, 9 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $124 за баррель. Целевыми уровнями для покупателей выступают уровни $125 и $135.

Если цена не пройдет сразу уровень $125, тогда продолжение роста будет через коррекцию.

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