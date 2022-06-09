Москва, , 08:23 — REGNUM Отношения России и Германии переживают настоящий обвал после 24 февраля. Об этом 9 июня заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

«Когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля — в области науки, культуры, экономики — и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал», — сказал фон Гайр.

По его словам, это якобы часть высокой цены за действия России на Украине.

Он добавил, что изменилось присутствие Германии в России, в том числе по количеству дипломатов, которых Россия выслала и которые «ни в чем не виновны».

По словам посла, из России после 24 февраля ушла большая часть бизнеса, а проекты и программы были приостановлены или закрыты.

Теперь сотрудничество во многих сферах на долгое время будет едва ли возможно или будет протекать значительно сложнее, заключил дипломат.

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада ввели многочисленные санкции и начали высылку российских дипломатов, на что Россия приняла ответные меры.