Белград, , 08:22 — REGNUM Российская сторона не должна была планировать визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград в данный момент. Об этом заявила вице-премьер Сербии Зорана Михайлович.

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«Мы постоянно слышим, что Сербия и Россия — самые большие друзья. Если они наши друзья, потому что говорят, что друзья, тогда они не должны были планировать приезд в этот момент, чтобы не идти в другую крайность и чтобы я не сказала, что они должны были нас попросить ввести против них санкции», — сказала в беседе с РИА Новости вице-премьер.

Она подчеркнула, что сам анонс визита главы МИД России» уже стал осложнением для Сербии и президента Александра Вучича». По её словам, страна пытается «выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле в момент, который действительно труден», поэтому ей меньше всего требуется, что чтобы через её «спину решали мировые вопросы».

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«Думаю, что хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию, и мы должны подумать о нашем дальнейшем пути, а Сербия четко определилась за путь в ЕС», — подчеркнула Михайлович.

Как сообщало ИА REGNUM, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию был запланирован на 6–7 июня. Глава МИД РФ должен был провести переговоры с президентом страны Александром Вучичем, с министром иностранных дел Сербии, председателем Народной Скупщины и Патриархом Сербским.

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Однако 5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для самолёта Лаврова, направлявшегося в Сербию. В связи с этим визит главы МИД РФ был сорван.

Министр иностранных дел России назвал ситуацию с его визитом в Сербию немыслимой. По его словам, в результате этого произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики: международная деятельность Сербии на российском направлении была заблокирована.