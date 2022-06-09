Пхеньян, , 08:23 — REGNUM За прошедшие сутки 50 860 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее. Об этом 9 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число заразившихся неизвестной лихорадкой в КНДР составило с конца апреля более 4,3 млн человек. Из них выздоровели 4,21 млн пациентов, ещё 93 тыс. находятся под наблюдением врачей. Информация о новых летальных исходах не поступала, общее число погибших от «неизвестной лихорадки» — 71 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 12 161 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 200 346.

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