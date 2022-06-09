Чебоксары, 9 июня, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Цивильском районе Чувашии за повторное возгорание свалки привлекли к административной ответственности должностное лицо организации, эксплуатирующей полигон. Об этом сообщается на сайте волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

ЧП на свалке в Цивильском районе Чувашии. Фото: пресс-служба прокуратуры Чувашии

Проверка проводилась природоохранной прокуратурой с привлечением контролирующих органов по факту повторного возгорания твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на территории санкционированной свалки Цивильского района.

«Специализированная организация эксплуатирует свалку с нарушениями природоохранного и санитарного законодательства», — отмечается в сообщении.

По постановлению природоохранного прокурора Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора директор организации привлечён к административной ответственности, предусмотренной ч. 5 ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»). Отмечается, что ему назначено 42 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Цивильская свалка горела в сентябре 2021 года, тогда управляющая организация была оштрафована на 250 тыс. рублей.