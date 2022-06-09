Анадырь, , 08:20 — REGNUM По факту смерти девочки от укусов собаки в Чукотском районе возбуждено уголовное дело, сообщили кореспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Чукотке.

Собака Екатерина Шилкина © ИА REGNUM

Читайте также: В Татарии после нападения собаки на ребёнка возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении 53-летнего охотника. Установлено, что вечером 8 июня ездовая собака мужчины напала на малолетнего ребёнка. В результате причинённых укусов, девочка скончалась на месте происшествия.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших совершению преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по факту нападения собаки на пятилетнего ребенка возбуждено уголовное дело.