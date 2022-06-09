Москва, 9 июня, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Уход курса доллара 8 июня под уровень 60 рублей спровоцировал закрытие длинных позиций в американской валюте по защитным стопам, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

По итогам дня рубль подорожал к иностранным валютам на фоне роста нефтяных котировок и сохранения высокого предложения валюты со стороны экспортеров.

Пара доллар/рубль снизилась на 2,69%, до 59,40 руб., евро/рубль — на 3,06%, до 63,59 руб.

Фиксинг привел к ускорению негативной динамики. В сложившейся ситуации ближайшей поддержкой для доллара выступит майский минимум 55,80 руб. за доллар.

Несмотря на ослабление валютного контроля со стороны ЦБ РФ и Минфина, спрос на валюту остается низким. Нефть дорожает, а с ней увеличивается валютная выручка экспортеров, что является позитивным фактором для российской валюты.

Предотвратить дальнейшее укрепление рубля может пятничное решение ЦБ по ключевой ставке. Ожидается, что ставка снизится до 10% годовых.

Сегодня, 9 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $124 за баррель. Целевыми уровнями для покупателей выступают уровни $125 и $135.

Высокие цены на нефть будут сдерживать рубль от ослабления. На следующей неделе начнется налоговый период.

Ожидается увеличения торговых объемов в два раза, до $3,5 млрд. Перед заседанием ожидается движение пары доллар/рубль выше 59 рублей.

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