Тайбэй, 9 июня, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен Тайваня (ИПЦ), основной показатель инфляции, вырос на 3,39% в годовом исчислении в мае, что стало самым большим приростом почти за десятилетие, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

За первые пять месяцев этого года средний индекс потребительских цен Тайваня вырос на 3,04% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что также выше двухпроцентного уровня инфляции, сообщило статистическое агентство острова.

Оно объяснило рост ИПЦ главным образом повышением цен на нефть на международном рынке и повышением цен на предметы первой необходимости, такие как овощи, фрукты, мясо, посуда и арендная плата.

Цены на продукты питания показали самый высокий рост на 7,4% в мае, при этом цены на яйца выросли на 27,98%, а цены на овощи выросли на 22,12%.