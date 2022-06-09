Джидинский район, Бурятия, 9 июня, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Джидинском районе Бурятии задержан местный житель по обвинению в убийстве несовершеннолетнего. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело убитого было найдено 8 июня ночью во дворе одного из домов в селе Петропавловка.

Pixabay.com Нож

По версии следствия, накануне вечером обвиняемый распивал у себя дома спиртное в компании знакомых. Позднее к ним присоединился 15-летний подросток. Вскоре 23-летнему хозяину дома показалось, что потерпевший оказывает знаки внимания его жене.

«Из-за этого около полуночи между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый взял нож и во дворе дома нанес им подростку несколько ударов в грудь и правую ногу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Впоследствии молодой человек явился в полицию и дал признательные показания. К настоящему времени ему предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о заключении его под стражу.