Донецк, , 08:17 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин назначил на должность первого заместителя руководителя своей администрации Александра Костомарова, ранее работавшего в России. Указ о назначении опубликован и вступил в силу.

Денис Пушилин Council.gov.ru

Костомаров ранее занимал должность первого заместителя главы Ульяновской области. До этого работал вице-губернатором Липецкой области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главой правительства ДНР был назначен 36-летний Виталий Хоценко, уроженец Днепропетровска, бывший сотрудник Минпромторга России. Зампредом правительства стал Евгений Солнцев, работавший помощником главы Минстроя России.