Бугуруслан, Оренбургская область, 9 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В городе Бугуруслане Оренбургской области шестерых мужчин лишили водительских прав. Оренбуржцы состоят на учёте в наркологическом диспансере ввиду наличия алкогольной зависимости, сообщили в пресс-служба областной прокуратуры.

Пьянство за рулём

В ведомстве подчеркнули, что алкоголизм является прямым противопоказанием к управлению транспортным средством в соответствии с постановлением правительства России. Наличие водительских прав у зависимых от алкоголя людей является непосредственной угрозой безопасности дорожного движения.

В суд был подан административный иск. Он рассмотрен и удовлетворён. Мужчины обязаны сдать водительские удостоверения в территориальный отдел ГИБДД. Решения суда в законную силу не вступили.