Пекин, 9 июня, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Внешняя торговля Китая восстановилась в мае, так как общий объем импорта и экспорта вырос на 9,6% в годовом исчислении до 3,45 трлн юаней в дополнение к апрельскому росту на 0,1%, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Главного таможенного управления Китая, за первые пять месяцев 2022 года объем внешней торговли страны вырос на 8,3% в годовом исчислении до 16,04 трлн юаней, опередив рост на 7,9% в период с января по апрель.

В долларовом выражении общий объем внешней торговли за пять месяцев составил $2,51 трлн, увеличившись на 10,3% в годовом исчислении.