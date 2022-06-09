Брюссель, 9 июня, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Европе средний уровень заполненности подземных хранилищ газа достиг 50,24%. Это следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE) на утро 8 июня.

Chmee2 Подземное газовое хранилище

Европейские компании начали закачку газа для будущего зимнего периода 19 марта, когда заполненность хранилищ составляла порядка 25,5% (27,4 млрд кубометров). В настоящее время в них накоплено уже примерно 53,3 млрд кубометров, при среднесуточном приросте в 0,4 процентного пункта.

20 апреля хранилища были заполнены в среднем на 30% (около 32,2 млрд кубометров), 15 мая — на 40% (порядка 42,7 млрд кубометров).

Несмотря на отказ ряда европейских стран оплачивать российский газ рублями, темпы его закачки в подземные хранилища в целом не снизились.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень заполненности газохранилищ Германии составляет 50,1%, что выше, чем в предыдущие годы в аналогичный период.