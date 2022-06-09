Омск, , 08:13 — REGNUM Уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли трое сотрудников полиции, возбуждено в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Автоавария произошла утром 9 июня на 932 км трассы Челябинск — Новосибирск в Омской области. Дело возбуждено по ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Vesta не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом Mercedes. В результате погибли трое сотрудников полиции, находившихся в командировке.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Октябрьском районе Оренбургской области произошло смертельное ДТП. Проводится проверка.

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