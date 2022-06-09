Москва, , 08:12 — REGNUM Рекорд по количеству малых космических аппаратов, которые были запущено во время одного выхода в космос, могут установить российские космонавты. Об этом 9 июня рассказал космонавт государственной корпорации «Роскосмос» Олег Артемьев.

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Как отметил Артемьев, слова которого приводит ТАСС, на данный момент намечено запустить шесть космических аппаратов и еще четыре — в ходе следующего выхода в открытый космос.

При этом он уточнил, что космонавты прорабатывают вариант запуска сразу 10 спутников для того, чтобы они смогли «общаться» между собой.

Как передавало ИА REGNUM, накануне пресс-служба Роскосмоса сообщила, что успешные испытания на прочность бака горючего новой российской ракеты-носителя «Союз-5» провели специалисты.