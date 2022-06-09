Владивосток, , 08:15 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко принял участие в военных сборах на Сергеевском полигоне в Пограничном округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

На учениях Правительство Приморья

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Кожемяко прошел все этапы сборов: освежил знания в тактической стрельбе, сбил мишень из автоматического гранатомета, ручного противотанкового гранатомета, пострелял из снайперской винтовки и пистолета Макарова. Самым сложным упражнением стала стрельба из орудия танка Т-80.

«Такие сборы помогают глубже понять суть происходящего сейчас в мире — наша страна находится на этапе ведения боевых действий. Исходя из этого, важно, чтобы руководители предприятий, муниципалитетов взяли на себя заботу о семьях тех, кто отправляется участвовать в специальной военной операции по контракту или добровольцем. Чтобы наши воины знали, что их семьи не будут испытывать в чем-то нужду, что рабочие места за ними сохраняются», — сказал глава Приморья.

Формирование добровольческих батальонов, по словам Олега Кожемяко, — это знак высокой поддержки российской армии, которая борется сейчас с нацизмом.

Губернатор напомнил, что лозунг «Поддержим своих» должен реализоваться на деле — в конкретной помощи воинам на передовой и их семьям. И для этого в крае уже немало сделано, начиная от сбора помощи и заканчивая принятыми законами о мерах социальной поддержки участников военных действий и их семей. Предусмотрена поддержка и для добровольцев.

«Борьба идет не между русскими и украинцами, мы боремся с нацизмом, чтобы он не пришел сюда. И роль Приморского края в этом значительна — от региона в СВО участвуют бойцы Росгвардии, 5-й общевойсковой Краснознаменной армии, 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Там много наших земляков, и наша поддержка для них очень важна. Она означает, что мы — вместе! И победа будет за нами!» — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, во время летнего периода обучения Вооруженных сил РФ приоритетными будут новые способы ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции по денацификации Украины.