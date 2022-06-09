Октябрьский район, Оренбургская область, 9 июня 2022, 08:09 — REGNUM В Октябрьском районе Оренбургской области произошло смертельное ДТП. По факту аварии проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
На автодороге Уфа — Оренбург 8 июня столкнулись два автомобиля. Машиной «ВАЗ — 2110» управлял 25-летний водитель, а «Газелью» — 36-летний мужчина.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте, а пассажир с травмами доставлен в Октябрьскую райбольницу. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.