Октябрьский район, Оренбургская область, 9 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Оренбургской области произошло смертельное ДТП. По факту аварии проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

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На автодороге Уфа — Оренбург 8 июня столкнулись два автомобиля. Машиной «ВАЗ — 2110» управлял 25-летний водитель, а «Газелью» — 36-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте, а пассажир с травмами доставлен в Октябрьскую райбольницу. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.