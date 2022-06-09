Брюссель, , 08:09 — REGNUM Новым послом Евросоюза в Грузии станет польский дипломат Павел Герчинский. Об этом сообщает пресс-служба Европейской службы внешних связей.

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Официальное назначение Герчинского состоится после получения соответствующего соглашения от грузинской стороны. Он будет работать вместо шведского дипломата Карля Харцеля, который представляет ЕС в Тбилиси с сентября 2018 года.

Сообщается, что в настоящее время Герчинский является директором по политике безопасности Службы внешних связей Евросоюза. В его ведении такие вопросы как контроль над вооружениями, борьба с терроризмом, а также санкции, объявленные Брюсселем. Ранее он был представителем Польши в Комитете по политике и безопасности ЕС.

Напомним, Грузия отказалась вводить санкции против России, но выполняет те, что были введены другими странами. Тбилиси обязался не пропускать российскую продукцию в те страны, которые объявили на неё эмбарго, а также обещает не допустить транзит через грузинскую территорию санкционных товаров в РФ.