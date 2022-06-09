Брюссель, 9 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Новым послом Евросоюза в Грузии станет польский дипломат Павел Герчинский. Об этом сообщает пресс-служба Европейской службы внешних связей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Официальное назначение Герчинского состоится после получения соответствующего соглашения от грузинской стороны. Он будет работать вместо шведского дипломата Карля Харцеля, который представляет ЕС в Тбилиси с сентября 2018 года.

Сообщается, что в настоящее время Герчинский является директором по политике безопасности Службы внешних связей Евросоюза. В его ведении такие вопросы как контроль над вооружениями, борьба с терроризмом, а также санкции, объявленные Брюсселем. Ранее он был представителем Польши в Комитете по политике и безопасности ЕС.

Напомним, Грузия отказалась вводить санкции против России, но выполняет те, что были введены другими странами. Тбилиси обязался не пропускать российскую продукцию в те страны, которые объявили на неё эмбарго, а также обещает не допустить транзит через грузинскую территорию санкционных товаров в РФ.