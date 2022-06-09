Чанша, Китай, , 08:07 — REGNUM По данным местных властей, в общей сложности 1,79 млн человек в провинции Хунань в центральном Китае пострадали от проливных дождей, которые обрушились на провинцию с 1 июня, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

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По состоянию на 8 июня десять человек погибли и трое числятся пропавшими без вести, сообщил представитель провинциального штаба по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи Ли Даджянь. По словам Ли, более 2700 домов были разрушены или серьезно повреждены, и около 286 000 человек были эвакуированы в провинции.

2 июня провинция приступила к осуществлению провинциального чрезвычайного реагирования для оказания помощи в случае стихийных бедствий и доставила палатки, раскладушки и другие предметы снабжения в пострадавшие районы. Для смягчения последствий ливней также были выделены временные средства для оказания чрезвычайной помощи и предметы снабжения.

Сильный дождь затронул почти всю провинцию, при этом, по данным штаб-квартиры, некоторые станции мониторинга осадков регистрируют осадки на исторических уровнях.