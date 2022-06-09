Улан-Удэ, , 08:07 — REGNUM Выборы главы Бурятии состоятся 11 сентября 2022 года. Решение об этом приняли депутаты Народного хурала республики на внеочередной сессии сегодня, 9 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального заксобрания.

«В 2022 году Единый день голосования приходится на 11 сентября 2022 года. Соответственно назначению выборов главы Бурятии в 2022 году должно состояться в период со 2 по 12 июня», — отметила докладчик, депутат Татьяна Мантатова.

По словам председателя хурала Владимира Павлова, теперь республиканский избирком должен составить «дорожную карту» избирательного процесса, которая включает выдвижение и регистрацию кандидатов.