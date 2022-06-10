Афины , , 01:42 — REGNUM В Греции перестали вещать российские телеканалы. Об этом сообщает портал «Русские Афины».

Масс медиа

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Отныне перестали работать российские каналы, которые принимались через спутниковые антенны. Прекратилось вещание как попавших под санкции Евросоюза телеканалов, так и не включенных в этот список. В рамках шестого санкционного пакета было запрещено вещание телеканалов «Россия РТР / РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр Международный».

Греция ранее запретила доступ к российским государственным онлайн-СМИ, и хотя в последнее время греческий регулятор разблокировал большинство российских масс-медиа, смотреть российское телевидение обычным путем по-прежнему нельзя, сообщает портал.

Напомним, что ранее в рамках санкционной борьбы с Россией Евросоюз ввёл в действие шестой санкционный пакет.