Шанхай, Китай, , 08:05 — REGNUM Шанхайский Диснейленд заявил о частичном возобновлении работы с 10 июня, поскольку эпидемия COVID-19 в городе идет на убыль, сообщает агентство Синьхуа.

Парижский «Диснейленд»

Парк Желаний, магазин «Мир Диснея» и бульвар Голубого неба возобновят свою работу первыми, говорится в пресс-релизе курорта. После повторного открытия каждое из этих курортных мест будет работать с ограниченной пропускной способностью и сокращенными часами работы, говорится в сообщении.

Шанхайский Диснейленд и Диснейтаун будут временно закрыты до дальнейшего уведомления. Каждый посетитель, въезжающий на курорт, должен будет в течение 72 часов предъявить QR-код здоровья и отрицательный результат теста на коронавирус.

Курорт заявил, что продолжит выполнять строгие требования по контролю и профилактике пандемии, с новыми дополнительными мерами и оперативными изменениями в соответствии с указаниями местных властей в течение первоначального периода повторного открытия.