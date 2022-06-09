Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 9 июня, 2022, 08:06 — ИА Регнум. По состоянию на утро 9 июня в Красноярском крае зарегистрирован один лесной пожар. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Лесопожарного центра, возгорание действует в Эвенкийском районе на площади 30 га.

Alh-rb.ru Лесной пожар

Авиапожарные уже приступили к тушению. Населённым пунктам огонь не угрожает, заверили специалисты. По предварительным данным, причиной пожара стали сухие грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае продолжают действовать ограничения на посещение лесов. Населению запрещено проводить огневые работы, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.