Чебоксары, 9 июня, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В столице Чувашии жители продолжают ежедневно попадаться на уловки мошенников, при этом схемы их действий схожи и давно известны. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД по городу Чебоксары.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

По данным полиции, с начала года «на давно всем известные» уловки мошенников попали более 600 жителей Чебоксар, которые лишились свыше 120 млн рублей. В ведомстве отмечают, что аферисты продолжают звонить под видом сотрудников банка, предлагают инвестировать сбережения, а также обманывают при интернет-покупках.

В частности, 7 июня к правоохранителям обратилась 32-летняя чебоксарка, лишившаяся более 400 тыс. рублей. По её словам, ей позвонил неизвестный под видом сотрудника банка и убедил, что злоумышленники пытаются сменить номер телефона, привязанный к банковскому онлайн-кабинету.

«Обратиться лично в банк ей запретили, указав на то, что к совершаемому преступлению, возможно, причастны сами сотрудники финансового учреждения, и предложили обезопасить свои сбережения, перечислив средства на «резервные» счета», — говорят в УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Полицейские предупреждают, что сотрудники банка никогда не просят перевести деньги на какие-либо «резервные» или «безопасные» счета, более того — подобных счетов не существует. Правоохранители призывают не переводить деньги незнакомцам и хранить в тайне реквизиты своих банковских карт, а в случае сомнений прекратить разговор с незнакомцем и обратиться в банк лично.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге задержали группу подозреваемых в мошенничестве из Кирова: правоохранители считают, что они использовали схему «родственник попал в ДТП» и также орудовали в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде и Перми.

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