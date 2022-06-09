Уфа, 9 июня, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между Башкирией и городом Красный Луч Луганской Народной Республики заключено в Луганске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции и геополитическая перестройка — все новости»

Сообщается, что документ был подписан 8 июня премьер-министром правительства Башкирии Андреем Назаровым и главой администрации города Красный Луч ЛНР Сергеем Рыбальченко.

Отмечается, что соглашение направлено на поддержку жителей этого города финансовой, гуманитарной и материальной помощью.

«Основные направления работы — развитие торгово-экономических связей, выстраивание сотрудничества в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, здравоохранения и социальной защиты и спорта. В планах создание совместных инвестиционных и инновационных проектов, туристических программ, а также в области образования, науки и культуры, поддержки искусства, сохранения историко-культурного наследия и проведение конгрессных мероприятий», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирия готова принять детей из ДНР для отдыха в оздоровительных лагерях, а военнослужащих — для реабилитации в санаториях.