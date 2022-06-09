Петропавловск-Камчатский, 9 июня 2022, 08:04 — REGNUM На Камчатке подготовили очередную партию посылок в количестве 300 штук для отправки в места проведения специальной операции в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в администрации Петропавловска-Камчатского.
Читайте также: Волонтёр получила контузию в Рубежном, спасая собаку
Гуманитарную акцию в поддержку российских военных организовала региональная общественная организация «Союз женщин Камчатки».
Подарки для военнослужащих приносят не только жители Петропавловска-Камчатского, но и других районов и городов края. Участвуют в акции образовательные учреждения и коммерческие предприятия.
«Мы очень признательны всем, кто не остается в стороне и вносит свою лепту в такое благое дело», — сказали в общественной организации.
Люди приносят сладости, чай, кофе, сгущенное молоко, нижнее белье, средства индивидуальной гигиены. Юные жители Камчатки прикладывают к подаркам рисунки и письма для солдат.
Как сообщало ИА REGNUM, в городе Рубежное (ДНР) волонтёр попала под обстрел, спасая собаку.