Петропавловск-Камчатский, 9 июня, 2022, 08:04 — ИА Регнум. На Камчатке подготовили очередную партию посылок в количестве 300 штук для отправки в места проведения специальной операции в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в администрации Петропавловска-Камчатского.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Гуманитарную акцию в поддержку российских военных организовала региональная общественная организация «Союз женщин Камчатки».

Подарки для военнослужащих приносят не только жители Петропавловска-Камчатского, но и других районов и городов края. Участвуют в акции образовательные учреждения и коммерческие предприятия.

«Мы очень признательны всем, кто не остается в стороне и вносит свою лепту в такое благое дело», — сказали в общественной организации.

Люди приносят сладости, чай, кофе, сгущенное молоко, нижнее белье, средства индивидуальной гигиены. Юные жители Камчатки прикладывают к подаркам рисунки и письма для солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Рубежное (ДНР) волонтёр попала под обстрел, спасая собаку.