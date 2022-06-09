Рим, 9 июня, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Знаменитую Испанскую лестницу, которая является одним из самых известных символов Рима, повредили американские туристы. Об этом 8 июня сообщила итальянская ежедневная газета Corriere della sera.

Austin Keys Рим

Инцидент произошёл рано утром 7 июня. Девушка со своим спутником спускались по лестнице и катили по ней электросамокаты. В какой-то момент девушке надоело катить самокат и она сбросила его с лестницы, повредив многовековой мрамор ступеней.

Американцы немедленно скрылись с места происшествия, но их удалось найти благодаря видеозаписи, которую сделал один из очевидцев. Ущерб, нанесённый достопримечательности, был оценён властями Рима в € 25 000, однако суд постановил выплатить компенсацию €400 и девушке и её спутнику, с запретом приближаться к Испанской лестнице.

Администрацию города не удовлетворило решение суда, они намерены добиться возмещения полной стоимости реставрации достопримечательности.

Напомним, Испанская лестница в Риме была построена в 1721–1725 годах и является одним из самых известных сооружений римского барокко. С площадок лестницы открываются потрясающие виды, которые уже много лет привлекают туристов со всех стран мира. Эффектное сооружение неоднократно попадало в кинофильмы самых известных режиссёров, и здесь уже традиционно ежегодно проводится модный показ коллекций от самых известных кутюрье.