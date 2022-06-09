Стаханов, , 08:03 — REGNUM Город Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) был обстрелян украинскими вооруженными формированиями из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 9 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Стаханова со стороны ВСУ был зафиксирован в 05:10 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 20 ракет из РСЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР).