Ланьчжоу, Китай, 9 июня, 2022, 08:01 — ИА Регнум. По данным Ланьчжоуского университета, китайские исследователи добились прогресса в прогнозировании приземной температуры воздуха и осадков в горах Циляньшань, ключевом экологическом барьере на западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Peggy_Marco Китай. Горы. Пейзаж

По словам исследователя Колледжа наук о Земле и окружающей среде Ланьчжоуского университета и руководителя исследовательской группы Гоу Сяохуа, последнее исследование указывает на то, что в горах Циляньшань в будущем в теплые сезоны могут возникнуть засушливые условия.

Для исследования команда использовала моделирование региональной климатической модели. Их результаты свидетельствуют о том, что в будущем средне-восточные районы гор, вероятно, будут испытывать засуху в теплое время года, особенно при сценарии с высоким уровнем выбросов газов, что может повлиять на сельскохозяйственное и животноводческое производство.

Результаты исследования были опубликованы онлайн в журнале Advances in Climate Change Research. Горы Циляньшань — это обширный горный хребет, который охватывает границу провинций Ганьсу и Цинхай, со средней высотой более 4000 метров. Его экологическая среда когда-то понесла серьезный ущерб из-за глобального потепления и других проблем, таких как чрезмерная эксплуатация природных ресурсов.

Китай прилагает усилия для защиты и восстановления экологической среды в горах Циляньшань, районе Саньцзянъюань (Трехречье) и других важных регионах. С 2017 года провинция Ганьсу на северо-западе Китая инвестировала 19,5 млрд юаней (около $2,9 млрд) в экологическое восстановление и устойчивое развитие гор.