Гай, Оренбургская область, 9 июня, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области вечером 8 июня на трассе сгорел автомобиль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

пресс-служба УМВД по Оренбургской области Выгоревшая машина

По данным полиции, автомобиль УАЗ двигался по Гайскому шоссе со стороны улицы Энергетиков в сторону города Гая. В пути произошло возгорание моторного отсека.

Транспортное средство выгорело полностью. Водитель не пострадал. По факту возгорания автомобиля проводится проверка.