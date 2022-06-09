Пекин, , 08:01 — REGNUM Небольшой самолет рухнул на частный дом в городе Сянъян провинции Хубэй в центральной части Китая, сообщает издание «Цзинань шибао».

Взрыв Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия

Свидетели происшествия заявляют, что слышали взрыв. Информация о погибших или пострадавших при инциденте пока не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня на юго-востоке американского штата Калифорния разбился военный конвертоплан MV-22B Osprey, который принадлежал 3-му авиакрылу Корпуса морской пехоты США.

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