Ясиноватая, ДНР, , 07:57 — REGNUM Вооруженные украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 23:35 8 июня (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что действие желтого уровня террористической опасности продлено в Курской области до 22 июня.