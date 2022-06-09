9 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Итальянские власти дали указание местным школам завышать оценки детям беженцев с Украины, чтобы те не остались на второй год. Пользователи соцсетей называют это решение дискриминацией итальянских школьников.

Владимир Бадмаев, , 09:18 — REGNUM Пользователи соцсетей в Италии активно обсуждают инициативу правительства, касающуюся школьников с Украины. По данным Corriere della Sera, власти дали указание школам завышать им оценки, даже если они плохо учатся, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Беженцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Это связано с тем, что дети украинских беженцев могут не знать или плохо понимать итальянский язык. Кроме того, в министерстве просвещения призвали учитывать «сложности процесса обучения, проходившего в контексте войны и гуманитарной чрезвычайной ситуации».

«Это означает, что у них будут отдельные критерии оценивания, и они всё равно будут приняты на следующий год, даже если им мало что удалось сделать за два месяца до конца учебного года», — говорится в статье.

Как отмечается, к настоящему времени в стране насчитывается более 20 тыс. украинских школьников, сосредоточенных в основном в регионах Ломбардия и Кампания.

Новость вызвала большой общественный резонанс, а статья Corriere в соцсети в первые часы набрала более 4 тыс. комментариев. В подавляющем большинстве пользователи критикуют решение властей, называя его дискриминационным по отношению к итальянским детям.

«Отлично, я бы сказала! После того как они закончат школу, им ещё и работу дадут, а наши дети будут смотреть! Вот уже несколько лет беженцами в своей стране стали итальянцы!» — прокомментировала Серена Дель Р.

Украинские беженцы LLs

«Обидно и дискриминационно. Этот безудержный бред — новая тенденция, навязанная правительством», — считает Клаудио С.

«А это относится к детям палестинцев, йеменцев, сирийцев или даже просто к детям из итальянских пригородов?» — задался риторическим вопросом Марко Р.

«А русские школьники будут считаться несостоятельными, даже если хорошо учатся», — заметил Гаэтано Делла С.

«Какой позор и плохой пример для наших итальянских детей. Они же будут спрашивать, почему? Чем иностранный двоечник отличается от итальянского двоечника», — возмущается Джованна С.

«Никаких привилегий для иностранцев! Школа должна подавать хороший пример!» — призвала Лоредана Б.

«Хороший пример для тех, кто вместо этого стремится учиться лучше, изучать итальянский язык и историю», — вставил Энрико П.

«Создание поколения невежд. Ничего не имею против украинцев, но образование — это право, и в этом случае лучше отложить экзамены, дав время на подготовку, чем просто подарить диплом», — заявила Вирджиния Д.

«Вы умудрились заставить нас не любить даже украинских школьников… Я бы никогда не поверил в это всего несколько месяцев назад. Невероятно!» — удивляется Микеле Дж.

«Какой прекрасный пример… Дети никогда ничего не поймут, если у них будет привилегированное положение в школе, дополнительная помощь была бы правильнее», — заключила Анна Ф.

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