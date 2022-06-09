Оренбург, 9 июня, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Оренбурге чиновники в очередной раз анонсировали открытие канатной дороги через реку Урал.

пресс-служба администрации Оренбурга Канатная дорога в Оренбурге

«Канатная дорога является жемчужиной нашего города. Она символично соединяет Европу и Азию, по ней оренбуржцы могут переправиться через Урал. В городе начинается летний туристический сезон, и оренбургская канатка начнёт свою работу уже в ближайшее время», — сказал первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов.

Добавим, 8 июня в рамках командно-штабных учений на канатной дороге провели учения. Во время тренировки эвакуировали людей из кабины.

Напомним, ранее чиновники обещали открытие канатной дороги в конце мая.