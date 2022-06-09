Варшава, 9 июня, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Один горняк погиб в результате аварии на угольной шахте «Богданка» на востоке Польши 8 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

DariuszSankowski Шахта

Еще четыре человека пострадали и двое из них были госпитализированы. Предприятие принадлежит компании Lubelski Wegiel Bogdanka. Причины случившегося устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в городе Дарайе-Суфе афганской провинции Саманган двое горняков погибли от отравления газом на угольной шахте.