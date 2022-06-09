Мумбаи, Индия, , 07:52 — REGNUM Трехэтажный жилой дом обрушился в пригороде индийского города Мумбаи 9 июня, сообщает газета The Hindu.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

Сообщается, что в результате обрушения здания погиб один человек, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция. Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться еще до четырех человек. Пока причины и обстоятельства произошедшего неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в Индонезии произошло землетрясение, в результате чего в одном из жилых зданий обрушился потолок. При обрушении травмы получили пять человек. Погибших не было.