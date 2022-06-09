Нью-Йорк, США, 9 июня, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Netflix выложил в Сеть первый трейлер будущего аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners, в основу которого легла видеоигра Cyberpunk 2077. Ролик был опубликован 9 июня на портале Kotaku.

Cyberpunk.net Игра Cyberpunk 2077

Отметим, что авторам многих изданий ролик очень понравился. Например, журналист Kotaku Люк Планкетт написал в статье, что он «выглядит великолепно», корреспондент PC Gamer Кристофер Ливингстон также отметил, что трейлер «выглядит действительно хорошо».

Напомним, премьера Cyberpunk: Edgerunners состоится на сайте Netflix в сентябре 2022 года. Над созданием шоу работают польская студия CD Projekt Red, разрабатывающая Cyberpunk 2077, и известная японская аниме-студия Trigger.