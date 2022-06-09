Ульяновск, 9 июня, 2022, 07:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области праздничные мероприятия в честь Дня России пройдут во всех муниципальных образованиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM День России

В 2022 году, как и ранее, ключевым событием станет торжественная церемония поднятия флага России на площади Ленина в Ульяновске. Она начнётся в полдень с участием известных жителей и заслуженных работников отраслей. Школьникам, которые показали высокие результаты в учёбе, спорте или общественной деятельности, вручат на праздничной церемонии паспорта.

В рамках праздника на площади также будет представлена концертная программа, в том числе с участием детских творческих коллективов. Завершится торжество фейерверком.

На Соборной площади в Ульяновске в День России пройдёт спортивный праздник с участием олимпийских чемпионов, посвящённый международному Дню спортивной борьбы.

Так же будут работать различные выставки, пройдут мастер-классы, организуют тематические площадки.

Праздничные мероприятия в День России состоятся во всех муниципальных районах. К примеру, в Кузоватово пройдёт велопробег по главным улицам посёлка, в Димитровграде организуют веломаскарад и представят выставку коллекционеров творческого объединения «Нумизмат», в Сурском районе запланирована акция «Помоги собраться в школу».

Как сообщало ИА REGNUM, День России является одним из самых молодых государственных праздников и празднуется в честь принятия суверенитета РФ. Первоначально он назывался Днём принятия декларации о государственном суверенитете России, в 2002 году обрёл своё нынешнее название.