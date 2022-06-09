Токио, , 07:47 — REGNUM В Вашингтоне 29 июня могут состояться переговоры в формате «2+2» министров США и Японии, ответственных за внешнюю политику и экономику двух стран. Об этом со ссылкой на источники 9 июня сообщает телеканал NHK.

Флаги Японии и США Dpd3ut

По его данным, возможность проведения такой встречи в настоящее время рассматривают правительства. На переговорах по комплексу внешнеполитических и экономических проблем стороны могут в числе прочих «обсудить тему разработки и исследований в области передовых технологий, включая полупроводники». Также в повестке традиционно предполагаются вопросы борьбы с изменением климата.

Ранее о возможности проведения встречи в видоизменённом формате заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

В настоящее время формат «2+2» используется американскими и японскими властями для общих встреч министров обороны и руководителей МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сеуле состоялась трёхсторонняя встреча высокопоставленных дипломатов Южной Кореи, США и Японии в ранге заместителей глав внешнеполитических ведомств.

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