Барнаул, , 07:46 — REGNUM На шестое место в России поднялись санатории Алтайского края по итогам программы весеннего кэшбэка, сообщила 9 июня корреспонденту ИА консультант управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Дариса Хищенко, таковы данные рейтинга российских регионов, составленного аналитиками на основе данных сайта санатории-россии. рф: из регионов Сибири в топ-25 вошел только Алтайский край.

Горнолыжный отдых в Белокурихе Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Позиции в рейтинге зависели от числа путевок, реализованных в санаторно-курортные учреждения региона за время действия весеннего туристического кэшбэка. По сравнению с результатами прошлогодней программы субсидирования поездок по России, Алтайский край поднялся на одну позицию. Он оказался шестым среди регионов страны, н курорты которых было раскуплено больше всего путевок.

Как показывает статистика продаж, в Сибири санатории Алтайского края возглавляют пятерку лидеров, а к топ-5 по России они вплотную приблизились. Количество броней, сделанных в рамках программы весеннего туристического кешбэка через портал Санатории-России. рф, в 2022 году у здравниц Алтая выросло на 25% по сравнению с тем же прошлогодним периодом.

Спрос на весенний санаторно-курортный отдых в Алтайском крае превысил таковой в Новосибирской области, Красноярском крае, Кемеровской области и Хакасии (регионы перечислены в порядке следования в рейтинге СФО). По продажам на весну-2022 здравницам Алтая удалось обойти курорты Евпатории (8-е место) и Железноводска (7-е место), догнав санатории Пятигорска (5-е место в российском топ-25).

В период следующего этапа программы кэшбэка жители России смогут путешествовать с 1 октября. Сроки начала продаж будут объявлены во второй половине лета.

Спрос на весенний санаторно-курортный отдых в Алтайском крае превысил таковой в Новосибирской области, Красноярском крае, Кемеровской области и Хакасии (регионы перечислены в порядке следования в рейтинге СФО). По продажам на весну-2022 здравницам Алтая удалось обойти курорты Евпатории (8-е место) и Железноводска (7-е место), догнав санатории Пятигорска (5-е место в российском топ-25).

Напомним: в период следующего этапа программы кешбэка россияне смогут путешествовать с 1 октября. Сроки начала продаж будут объявлены во второй половине лета.

Как сообщало ИА REGNUM, в майские праздники-2022 Алтайский район Алтайского края и город-курорт Белокуриха стали самым привлекательным для туристов. После старта праздника «Цветение маральника», который прошел на площадке особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» и ознаменовал открытие летнего туристического сезона, эти территории посетили 40,7 тыс. чел. и 14,9 тыс. чел. соответственно.

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