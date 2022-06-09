Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 07:44 — REGNUM На Ямале аэропорт Ноябрьска оборудован специальным подъемным устройством для инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

photo 2022-06-08 09-21-02 Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Установлено, что в нарушение закона в воздушной гавани Ноябрьска отсутствовал амбулифт, обеспечивающий посадку на воздушные судна и высадку из них пассажиров с ограниченными возможностями.

Транспортной прокуратурой руководителю аэропорта было внесено представление, после рассмотрения которого амбулифт был куплен и сейчас работает в воздушной гавани.