Оренбург, 9 июня, 2022, 07:43 — ИА Регнум. В Оренбурге состоялось открытие VII Международного молодёжного форума «Евразия Global». Его участниками стали 500 человек из 63 стран, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Orenburg-gov.ru Международный молодежный форум «Евразия Global». Оренбург

«За семь лет форум стал одной из главных площадок страны для международной коммуникации инициативных, думающих людей, готовых к открытому диалогу. Тематика форума в этом году — публичная дипломатия, мягкая сила, гуманитарное влияние. У молодых людей из каждой страны будет возможность высказаться и быть услышанными», — сказал губернатор Денис Паслер.

В программе форума числится свыше 50 мероприятий. Запланированы выступления экспертов из разных областей: общественная дипломатия, предпринимательство, бизнес, государственный сектор и НКО. Основной площадкой «Евразии Global» является конгресс-холл «Армада», а развлекательная и досуговая программы будут проходить на отдельных локациях Оренбурга. Помощь на форуме оказывают более 200 волонтёров.