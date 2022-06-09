Екатеринбург, 9 июня, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» из-за тумана не могут приземлиться самолёты. Девять самолетов ушли на запасные аэродромы в Челябинск и Тюмень, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

Wikiwand.com Аэропорт Кольцово

С пассажирами работают представители авиакомпаний. Часть рейсов уже прибыли в Екатеринбург.

Согласно онлайн-табло задержано отправление пяти рейсов. Самолёты должны вылететь в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.